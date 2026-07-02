Жара в Симферополе побила температурный рекорд 1938 года

В Симферополе в среду, 1 июля, зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом РИА «Новости» сообщили в гидрометцентре Крыма.

Воздух в городе прогрелся до +35,9 градуса. Это на два градуса выше рекордного показателя, зарегистрированного 88 лет назад. Тогда максимальная температура составила +33,9 градуса.

«Это новый температурный максимум для 1 июля за всю историю наблюдений в Симферополе. Предыдущий держался с 1938 года», — отметили в гидрометцентре.

Ранее стало известно, что МЧС Москвы предупредило о сильной жаре в столице, которая продержится до 3 июля включительно. Ожидается до +32 градусов.