Землю накрыли затяжные магнитные бури

На Земле началась мощная магнитная буря. Она продлится до 31 октября, сообщил Life.ru. Science XXI.

Ученые прогнозируют пик активности на 29-30 октября, когда сила шторма достигнет уровня Kp 6. Такой показатель считают серьезным воздействием, способным повлиять на самочувствие людей.

Магнитные бури будут наблюдаться всю неделю, поэтому отсутствие существенных перерывов между волнами солнечного ветра создаст эффект накопленной усталости. 'то может привести к обострению хронических заболеваний.

D этот период могут усилиться головные боли, появляться раздражительность, тревога и нарушения сна. Врачи назвали такое состояние геомагнитным стрессом.

В зоне особого риска окажутся люди с гипертонией, аритмией, ишемической болезнью сердца и тревожными расстройствами. Dнимательнее к своему здоровью нужно будет отнестись пенсионерам.

Специалисты советуют в этот период уделить особое внимание здоровью. Полноценный отдых поможет нервной системе справиться с нагрузкой. Также нужно пить больше воды и ограничить употребление алкоголя.

В начале сентября ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Она длилась порядка 13 минут.