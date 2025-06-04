Завершилась рекордно долгая геомагнитная буря

Начавшаяся 1 июня геомагнитная буря длилась почти 70 часов и стала самой продолжительной за последние восемь лет. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН.

Геоманитсная буря уровня G1 началась между полуночью и шестью часами утра 1 июня, едва не вышла на высший пятый уровень и продолжалась до вечера 3 июня с небольшим понижением активности магнитосферы утром 2 июня. Она длилась 66 часов и стала самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года.

Теперь геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону. Вероятность того, что в ближайшее время произойдет новое крупное возмущение, минимальна, возможно лишь слабое эхо.

Предыдущая магнитная буря длилась с 29 мая. Спустя три дня ученые зарегистрировали самый крупный в 2025 году выброс массы на Солнце, направленный в сторону Земли. RT сообщил, что в июне ожидаются еще по меньшей мере две магнитные бури.