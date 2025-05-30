Новая магнитная буря побила рекорды по продолжительности

Вчера, 29 мая, в 03:00 по московскому времени началась магнитная буря, которая до сих пор не прекратилась. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСИЗФ РАН.

Скорость солнечного ветра достигает 800 километров в секунду, что вдвое выше нормы, а межпланетное магнитное поле имеет «северную» ориентацию, усугубляющую ситуацию. Ученые отметили, что признаки снижения активности пока отсутствуют.

Интенсивность бури остается на среднем уровне, хотя утром фиксировались пики, близкие к категории G3. Такие колебания могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, вызывая головные боли и слабость.

Ранее сайт Ura.ru сообщил, что по прогнозам, умеренная буря силой пять баллов сохранится не только 30 мая, но и 31 мая, а также 1 июня. Только со 2 июня ожидается некоторое снижение интенсивности.