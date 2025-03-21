Затонувший в Керченском проливе танкер утилизируют в четыре этапа

Фрагменты танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувшие в Керченском проливе во время шторма, утилизируют в четыре этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«На первом этапе с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность», — уточнили в министерстве.

После этого специалисты начнут работу над вторым этапом — временным закреплением частей танкеров на дне Керченского пролива. Для этого будут установлены защитные барьеры на глубине до 20 метров. Всего будет установлено три таких барьера — по одному на каждую часть. Каждый барьер весит более 1500 тонн.

На заводе изготовят элементы для коффердамов, после чего их доставят к доку. Там из них соберут единую конструкцию и спустят на воду.

Коффердамы отбуксируют к затонувшим частям танкеров и установят на нужной глубине. На дне каждый купол надёжно закрепят с помощью свай, расположенных по периметру. Это предотвратит его смещение.

На третьем этапе операции специалисты проведут полную откачку мазута из фрагментов под куполами. Сейчас различные варианты этого процесса активно обсуждаются в экспертном сообществе.

«После того как мазут откачают, начнется четвертый этап операции — подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов. Полностью танкеры планируется удалить в 2026 году», — добавили в Минтрансе.

Ранее новые выбросы мазута зафиксировали на берегах Анапы на фоне потепления и повышения температуры воды в Черном море. До этого Ассоциация туроператоров России сообщала, что рабочие вывезли с пляжей Анапы тысячи тонн загрязненного мазутом песка.