Заснеженное Рождество и морозы к выходным ждут жителей Московского региона

Синоптик Ильин: морозы до −21 градуса придут в Москву и Подмосковье на выходных

Постепенное понижение температуры начнется на второй неделе зимних каникул в Москве и Московской области. Рождество столичный регион встретит со снегопадами и слабым северным ветром. Об этом 360. рассказал метеоролог Александр Ильин.

Он подчеркнул, что днем 6 января столбики термометра опустятся до −3…−8 градусов.

«Ночью ожидается до −6… −11 градусов. Снегопады ночью и днем и северный ветер со скоростью один-три метра в секунду», — рассказал Ильин.

Снижение температуры продолжится до конца недели, а уже к пятнице морозы окрепнут до −16…−21 градуса по ночам и до −12…−17 днем.

«В пятницу и субботу обойдется без осадков при переменной облачности. Ночью часто будет ясно», — добавил метеоролог.

В канун Рождества россияне смогут увидеть парад планет. В одну линию выстроятся две ближайшие к Земле планеты — Марс и Венера, а также Солнце. Как отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, такое расположение небесных тел — очень редкое явление. В следующий раз подобная линия в космосе выстроится только в 2267 году.