Запрет пластика на Байкале назвали началом полного отказа от опасного материала

Поэтапный запрет на использование и продажу упаковки и посуды из пластика введут в границах Байкальской природной территории по поручению президента России Владимира Путина. Эколог Анатолий Баташов в комментарии 360.ru объяснил, что опасный для экосистемы озера материал попадает туда через реки, которые полностью очистить невозможно.

Саму инициативу по запрету использования пластика в заповедной зоне он назвал правильной и давно назревшей. По словам Баташова, влияние вредных веществ на экологическую систему Байкала видно уже сейчас.

Эколог не исключил, что запрет пластика на Байкале станет пилотным, который после распространят на все регионы.

«Там появляются вредные водоросли, уменьшается животное разнообразие озера, пока понемногу. Но это мировой резервуар [пресной воды], и мы обязаны его беречь», — заявил собеседник 360.ru.

Есть глобальная задача по полному отказу от пластика. Многие производители пошли на такой шаг, торговые сети усердно об этом думают. Лет через пять мы придем к добровольным ограничениям по его использованию. Но с чего-то надо начать, и Байкал — отличная история.

Баташов добавил, что избавиться от пластика достаточно сложно. Сжигать его нельзя, потому что в образовавшемся дыме образуется токсичный коктейль, который причиняет большой вред как живым организмам, так и окружающей среде.

При этом пластик может разлагаться до молекулярного уровня, сохраняя свои свойства.

«Такой микропластик попадает в организмы, застревает. Не особо приятная вещь, но пока не слишком опасная. Эта проблема копится, и если пластик не убрать полностью, то замусоривание больших территорий продолжится, что скажется на всей экосистеме», — добавил эколог.

Он подчеркнул, что на примере Байкала это хорошо видно за счет эндемичности озера. Но для защиты акватории важно ограничить использование пластика не только в заповедной зоне, но и в прибрежной зоне рек, впадающих в Байкал.