Заморозки вернулись в Подмосковье

Синоптик Тишковец: в Московском регионе температура опускалась до -1,6 градуса

Ранним утром 6 марта в Московском регионе зафиксировали похолодание до -1,6 градуса. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в Наро-Фоминске и Можайске похолодало до -0,2, в Клину — до -0,5, а в Волоколамске — до -0,6.

«В Ново-Иерусалиме -1,6 градуса, в Талдоме и Солнечногорске -1,2 градуса, в Серпухове -0,9 градуса», — добавил метеоролог.

Тишковец отметил, что на метеостанции ВДНХ в Москве на термометрах зафиксировали +1,4 градуса тепла.

«Заморозки в Москве ожидаются в конце рабочей недели, похолодает до 0…-5», — заключил синоптик.

Гидрометцентр ранее предупредил россиян об аномальной погоде в нескольких регионах страны. Например, в Красноярском крае ожидают температурные качели от +10 до -15 градусов из-за проходящего циклона.