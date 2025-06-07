Замазученный песок вывезли обратно на Кубань

Весь замазученный песок, хранившийся на полигоне в Ростовской области, вернулся в Краснодарский край. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщил об этом в Telegram-канале .

«Последние машины с загрязненным песком покинули Семикаракорский район. Все 1800 тонн песка вернулись на Кубань. Как и планировали, работы выполнили в срок», — сказал он.

На проблему обратили внимание местные жители. Испачканный мазутом песок завезли в Семикаракорский район зимой 2024 года по контракту между компанией «Южный город» и кубанским МЧС, однако полигон оказался не готов к его утилизации.

В апреле специалисты Росприроднадзора провели проверку и передали материалы в прокуратуру. Слюсарь 22 мая объявил, что песок вернут в Краснодарский край, первые 200 тонн отправили 26 мая.

Разлив мазута произошел после столкновения танкеров. Из-за экологической обстановки Роспотребнадзор закрыл пляжи Анапы, но отдыхающие проигнорировали запрет.