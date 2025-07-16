Загрязнение нефтепродуктами обнаружили в акватории Волги в Астрахани

В реке Волге в Астрахани обнаружили нефтепродукты. Площадь загрязнения составила четыре с половиной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«Поступило сообщение о загрязнении нефтепродуктами реки Волги в Астрахани. <…> Площадь загрязнения — 4500 квадратных метров», — рассказали представители Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

После этого специалисты ФГБУ «СевКасптехмордирекция» и инспекторы Росприроднадзора провели обследования проб воды. Их отправили в лабораторию.

После получения результатов в ведомстве рассчитают ущерб и примут процессуальное решение. Работы по ликвидации загрязнения будут организовывать сотрудники Администрации морских портов Каспийского моря.

Ранее СК возбудил дело из-за утечки нефтепродуктов в реку Енисей.