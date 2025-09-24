За простой фантик не посадят: как не подпасть под статью за вынос мусора

В интернете появилась информация, что россиян могут оштрафовать за вынос на помойку больших коробок, например после переезда. Насколько это правда и за какой мусор действительно могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности, рассказал 360.ru доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.

Он пояснил, что картонные коробки могут относиться к крупногабаритным твердым коммунальным отходам, которые можно оставлять в контейнерах во дворах. При этом туда нельзя выбрасывать строительный и оставшийся после капремонта мусор, батарейки, лампы, градусники и покрышки — их утилизируют отдельно.

Если такое нарушение заметят, то могут выписать штраф до трех тысяч рублей. Аналогичное наказание грозит, например, за выброшенный мимо урны фантик. Если от этого пострадают люди или животные, сумма штрафа увеличится до восьми тысяч.

За выброс мусора из автомобилей, с мотоциклов или прицепов могут оштрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч. На особо охраняемых природных территориях — до четырех тысяч рублей с возможностью конфискации.

«За выброс на улице или на природе (за исключением случаев на особо охраняемых природных территориях) обычного фантика, окурка, да и просто большого мусорного мешка с остатками еды или упаковки уголовная ответственность такому нерадивому гражданину грозить не будет», — подчеркнул Семеновский.

Однако если отходы включают в себя ядохимикаты или радиоактивные вещества, особенно в случае вреда здоровью или смерти людей и животных, уголовная ответственность возможна.

Ранее жители одного из крупнейших ЖК Москвы пожаловались, что утопают в мусоре.