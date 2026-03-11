За попугаем какапо начали следить более 100 тысяч человек со всего мира

Более 100 тысяч человек со всего мира начали следить за онлайн-трансляцией с попугаем какапо по имени Ракиура — одним из самых редких видов попугаев. Об этом сообщил Департамент охраны природы Новой Зеландии.

Интерес к трансляции получился высоким неслучайно: какапо считают самыми толстыми попугаями в мире, к тому же они не летают и ведут ночной образ жизни. Скрытая камера ночного видения сняла, как птица заботится о своем птенце.

В Новой Зеландии программу восстановления популяции какапо запустили в 1995 году. За это время численность вида выросла с 51 до 236 особей. Орнитологи рассчитывают, что нынешний год побьет рекорд по числу птенцов. У Ракиуры уже вылупились три птенчика, и это еще больше усилило интерес к трансляции.

Пока весь мир следит за редкой особью, обычные домашние попугаи помогают полицейским раскрывать преступления. Один из них стал свидетелем убийства в Мичигане. Птица повторяла фразу «не стреляй», в которой полицейские узнали голос погибшей и позднее вышли на след преступника.