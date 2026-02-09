Попугай помог полицейским раскрыть запутанное убийство
Mirror: попугай сдал полицейским застрелившую мужа хозяйку
Полицейские в Мичигане раскрыли убийство благодаря неожиданному свидетелю — домашнему попугаю. Об этом сообщила газета The Mirror.
По информации источника, прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили мужчину и женщину с огнестрельными ранениями.
Расследование зашло в тупик, пока силовики не заметили попугая. Птица повторяла фразу «не стреляй», в которой они узнали голос погибшей.
Бывшая жена убитого и его родители предположили, что птица могла повторять слова, произнесенные в ночь преступления.
Стражи порядка обнаружили оставленные женщиной предсмертные послания. Также они установили, что пара испытывала финансовые трудности. Суд присяжных признал женщину виновной в убийстве и назначил пожизненное заключение.
