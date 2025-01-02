Вывоз песка с мазутом с пляжей Анапы временно остановили

МЧС: с пляжей Анапы вывезли почти 73 тысячи тонн песка с мазутом

Почти 73 тысячи тонн песка с мазутом вывезли с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Загрязненный песок и грунт собирали сотрудники ведомства и волонтеры. В региональном оперштабе отметили, что предприятия по утилизации набрали максимальный объем для переработки, поэтому вывоз на них временно остановили.

«Площадки складирования перед процедурой обеззараживания заполнены, вывозить новые партии смогут после того, как будет частично утилизировано то, что уже размещено на этих предприятиях», — сообщил штаб.

Замазученный песок принимают четыре площадки в Краснодарском крае. Акваторию и побережье Кубани мониторит авиация МЧС. Контроль также осуществляют космическим мониторингом и пешими группами.

Обрушившийся на побережье Кубани в новогоднюю ночь шторм вынес новые порции мазута. На уборку вышли более двух тысяч человек и около 300 единиц техники.