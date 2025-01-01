Ночной шторм выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы

Обрушившийся на побережье Анапы в новогоднюю ночь шторм вынес новые порции мазута из потерпевших крушение танкеров в Черном море. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края .

На уборку вышли более двух тысяч человек, среди которых представители муниципалитетов, казаки, сотрудники МЧС и добровольцы. Также к работе привлекли более 300 единиц техники.

«Главная задача — убрать новые порции мазута, которые выбросило на пляжи Анапы. Выбросы в зависимости от участков разного характера: от небольших до достаточно крупных», — подчеркнули в оперативном штабе.

Следящие за экологической обстановкой группы не нашли новых загрязнений в Темрюкском районе, а также на мысе Железный Рог. Поэтому общая протяженность территории, где проводится уборка, осталась прежней и составила 63 километра, из которых большая часть пришлась на Анапу.

Первые выбросы мазута в новогоднюю ночь обнаружили на Центральном пляже Анапы, напомнило Ura.ru. Тогда же власти города предупредили горожан и туристов не подходить к воде, чтобы не попасть в черные липкие пятна на песке.

Кроме расчистки побережья, идет работа по сбору мазута в акватории Черного моря. В минувший вторник, 31 декабря, Министерство транспорта сообщило, что морская спасательная служба не нашла новых утечек мазута из потерпевших крушение танкеров. Следующим шагом специалистов станет откачка топлива, которое осталось в трюмах.