Вышедший из спячки медведь попал в объектив фотоловушки

Как и в прошлые сезоны, первыми из берлог выходят взрослые самцы. Самки с медвежатами обычно просыпаются позже — когда снег окончательно сойдет и станет теплее, чтобы малыши не замерзли.

Проснувшиеся медведи могут выглядеть немного вялыми или сонными. Им необходимо несколько дней, чтобы окончательно прийти в себя.

Первым делом косолапые отправляются к деревьям, чтобы почесать спину и оставить запаховые метки.

Всего на территории заповедника обитают порядка 15 особей. Среди них есть и знаменитая многодетная семья — медведица с четырьмя медвежатами, что является большой редкостью для этого вида.

Ранее в Московском зоопарке белогрудые ежи проснулись после спячки.