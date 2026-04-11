Вышедший из спячки медведь попал в объектив фотоловушки
Медведи вышли из спячки в Нижне-Свирском заповеднике Ленобласти
В Нижне-Свирском заповеднике Ленинградской области зафиксировали пробуждение первых медведей. Кадры разместили в телеграм-канале природоохранного объекта.
Как и в прошлые сезоны, первыми из берлог выходят взрослые самцы. Самки с медвежатами обычно просыпаются позже — когда снег окончательно сойдет и станет теплее, чтобы малыши не замерзли.
Проснувшиеся медведи могут выглядеть немного вялыми или сонными. Им необходимо несколько дней, чтобы окончательно прийти в себя.
Первым делом косолапые отправляются к деревьям, чтобы почесать спину и оставить запаховые метки.
Всего на территории заповедника обитают порядка 15 особей. Среди них есть и знаменитая многодетная семья — медведица с четырьмя медвежатами, что является большой редкостью для этого вида.
