Выбросивший столб пепла вулкан на Камчатке вызвал риск для самолетов
Находящийся на Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла, подняв его на высоту до 3,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Специалисты подчеркнули, что возникшее облако пепла начало движение, что представляет опасность для международных и местных авиаперевозок.
«Умеренная взрывоопасность вулкана продолжается. В любое время могут произойти новые выбросы пепла на высоту до 10 километров», — говорится в сообщении.
Сейсмологи добавили, что после первого выброса сформировалось облако пепла площадью в 10 на 15 километров, которое начало передвигаться на юго-восток.
В конце апреля на Камчатке проснулся вулкан Безымянный, который начал выбрасывать столбы пепла в воздух. В Росавиации заявили, что на выполнении рейсов в аэропорт Елизово и на транзитных полетах иностранных авиакомпаний активность вулкана не сказалась.