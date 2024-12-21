Выброс мазута произошел в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в Крыму

На Керченском полуострове произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Нефтепродукты с потерпевших аварию танкеров разлились в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.

«Для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчь», — подчеркнул Крючков.

Морская спасательная служба направила для сбора пятен мазута в акватории СКБ «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев».

В очистке береговой линии и моря также задействовали 112 человек и 12 единиц наземной техники.

В Краснодарском крае от мазута после крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» осталось очистить 54 километра побережья — 44 в Анапе и 10 в Темрюкском районе.