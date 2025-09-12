Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту пять километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке в пятницу произвел мощный выброс пепла на высоту пять километров. Об этом в Telegram-канале сообщила региональная группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Эруптивная колонна поднялась над лавовым куполом Молодого Шивелуча до пяти километров над уровнем моря», — заявили они.

Специалисты установили для вулкана оранжевый цветовой авиационный код, что означает для местных авиаперевозок повышенную опасность.

Вулкан находится в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 50 километрах к северу от поселка Ключи.

Днем ранее на Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации. Специалисты за сутки зарегистрировали 11 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,7. Жители населенных пунктов полуострова один раз ощутили подземные толчки силой до пяти баллов.