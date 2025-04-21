На Камчатке начал извергаться самый высокий вулкан Евразии
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке начал извергаться
Камчатский вулкан Ключевской начал извергаться. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала геофизической службы РАН.
“Свечение в вершинном кратере вулкана Ключевской, начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут”, – отметили в филиале.
Ключевская сопка – это самый высокий действующий вулкан Евразии. У него правильный конус с кратером диаметром примерно 700 метров. На склонах находятся 80 побочных кратеров. Ключевская сопка расположена в 30 километрах от населенного пункта Ключи, население которого – 4,5 тысячи человек.
Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Эксплозии подняли пепел на четыре километра над уровнем моря. Шлейф протянулся на 90 километров на северо-северо-восток. МЧС Камчатки предупреждало жителей Ключей, что может выпасть небольшое количество пепла.