На Камчатке начал извергаться самый высокий вулкан Евразии

“Свечение в вершинном кратере вулкана Ключевской, начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут”, – отметили в филиале.

Ключевская сопка – это самый высокий действующий вулкан Евразии. У него правильный конус с кратером диаметром примерно 700 метров. На склонах находятся 80 побочных кратеров. Ключевская сопка расположена в 30 километрах от населенного пункта Ключи, население которого – 4,5 тысячи человек.

Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Эксплозии подняли пепел на четыре километра над уровнем моря. Шлейф протянулся на 90 километров на северо-северо-восток. МЧС Камчатки предупреждало жителей Ключей, что может выпасть небольшое количество пепла.