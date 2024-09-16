«Всякому лету конец». Москвичам рассказали, когда ждать похолодания

В начале рабочей недели температура воздуха в столичном регионе достигнет летних значений. Об этом 360.ru рассказала главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.

«Все-таки это последняя неделя летнего тепла. <…> В Москве минимальная температура где-то в пределах +11…+13 градусов. А вот дневная температура около +25, то есть это скорее августовские показатели», — сообщила синоптик.

Погода изменится с четверга — ожидается смена антициклонов и направления воздушного потока. Вместо восточного ветра будет дуть северо-западный, ночи станут заметно холоднее.

«Уже к концу недели минимальная температура где-то в пределах 7-12 градусов, дневная температура — +15…+20. Все-таки для середины сентября это тоже очень хорошо», — добавила метеоролог.

Температура останется выше климатической нормы на два-три градуса, при этом бабье лето должно закончиться 21 сентября.

«Потом — день осеннего равноденствия, когда говорится, что все, всякому лету конец. Поэтому после этого числа, то есть на следующей неделе, ждать всплеска тепла не приходится, хотя температура все равно остается выше климатической нормы», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что осадков на этой неделе не ожидается.

«Вся надежда на то, что дожди пройдут в последней пятидневке месяца только потому, что дожди, конечно, сейчас в столичном регионе очень нужны. Степень пожарной опасности вообще высокая, самая высокая в столичном регионе. И растения, которые в наших садах, страдают от отсутствия влаги», — объяснила метеоролог.

Синоптик Евгений Тишковец также спрогнозировал наступление метеорологической осени в Москве. Он также предупредил о магнитных бурях.