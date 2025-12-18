«Все будет хорошо с ежиками»: как капризы погоды повлияют на спячку диких животных

Аномально теплое начало декабря не дало ежам из подмосковных лесов уйти в спячку. Возникнут ли проблемы c медведями следующими весной и летом и что делать, если все-таки встретился с шатуном, рассказал 360.ru эколог Илья Рыбальченко.

Он напомнил, что декабри без снега в Москве уже бывали, и тогда все завершилось благополучно. Угроза вызвана тем, что может закончиться подножный корм, которым питаются в это время медведи, но никакой катастрофы Рыбальченко не ожидает. По его словам, браконьеры для популяции гораздо опаснее капризов погоды.

«Когда медведь спит — это не наш с вами сон, это практически анабиоз. То есть у них падает температура тела, и, соответственно, они гораздо меньше тратят энергии и сил. Именно поэтому этого нагулянного жирка им хватает для того, чтобы протянуть до февраля. А если мишке приходится вести обычный образ жизни, то жир, который они нагуляли, расходуют с гораздо большей скоростью», — рассказал эколог.

При встрече с медведем в лесу он рекомендовал, не привлекая к себе внимания, медленно отступить примерно на 15 метров. С такого расстояния зверь теряет интерес.

Говоря о ежах, Рыбальченко заявил, что им будет проще пережить зиму.

«Ежику гораздо проще найти себе укромное местечко, где он бы мог провести и зиму, и Новый год тоже. Все-таки они маленькие. Я думаю, что этот процесс будет более быстрым и без травм. Все будет хорошо с ежиками, успеют спрятаться», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что аномально теплая погода может погубить урожай в центральных и южных регионах России.