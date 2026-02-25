Воробьи в России подсели на фастфуд и стали страдать от ожирения

Городские воробьи и другие птицы в России начали набирать лишний вес из-за фастфуда: вместо привычного корма они все чаще питаются объедками из ресторанов быстрого питания. Об этом рассказала ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова в интервью РИА «Новости» .

Процессы метаболизма у животных и человека во многом близки, поэтому и последствия влияния городской среды оказались похожими.

«Многие городские звери и птицы питаются рядом с разными точками быстрого питания. Воробьи теперь могут переваривать быстрые углеводы <…> В результате они начинают в городе толстеть», — сказала Феоктистова.

Она добавила, что набор массы, как и у людей, может повлиять на гормональный фон и отразиться на размножении.

При этом существует и другое объяснение округлившегося вида птиц. Биолог Павел Глазков заявил ТАСС, что воробьи могут казаться толще совсем не из-за ожирения, а из-за сезонного оперения.



"В Москве и Петербурге были сильные холода. Птицы распушаются, максимально отводят перья от кожи, создавая воздушную подушку для теплоизоляции. Люди увидели нахохлившихся воробьев и подумали, что они стали толстенькими. Но это не так — им просто холодно», — объяснил он.



Перепись птиц в России выявила 44 миллиона воробьев. Биологи заявили, что эти данные следует рассматривать как положительный показатель состояния окружающей среды.