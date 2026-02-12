Орнитолог Романов отметил, что большое количество воробьев — признак здоровой экосистемы

Перепись птиц в России выявила наличие 44 миллионов воробьев, что вызвало неоднозначную реакцию среди населения. Орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Романов в интервью Life.ru подчеркнул, что эти данные следует рассматривать как положительный показатель состояния окружающей среды.

Специалист отметил, что глобальная популяция воробьев достигает около 1,3 миллиарда особей, поэтому цифра в 44 миллиона вполне адекватна и даже может быть ниже из-за особенностей подсчета. Ученые определяют количество птиц на определенной территории, а затем распространяют данные на городские биотопы — это обычная практика.

«Они такие же участники биотопов, воробьи очень важны для нашей экологии. Во-первых, они поедают насекомых, они поедают семена сорных трав, они сами служат определенной пищей для хищников. И, соответственно, поддерживают все многообразие биотопов, которые они находят», — поделился Романов.

По словам эксперта, численность вида остается стабильной даже при благоприятных условиях, так как до 90% молодых птиц погибают естественным путем, и только малая часть формирует маточное поголовье. Временные спады популяции могут быть связаны с инфекциями, инвазиями и экологическими проблемами.

Романов подчеркнул, что большое количество воробьев не наносит вреда экосистеме и является индикатором ее благополучия. Поскольку воробьи обитают преимущественно в городах и населенных пунктах, их высокая численность свидетельствует о благоприятной среде и для людей.