Волонтеры нашли в Анапе мусор из Турции

Волонтеры, убирающие мазут с пляжей, нашли на территории природного парка «Анапская пересыпь» приплывший из Турции мусор. Об этом РИА «Новости» заявил на ПМЭФ сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

По его словам, турецкий мусор принесло в Россию течением.

«Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка», — отметил Руднев.

Он добавил, что специалисты занимались не только уборкой, но и исследованиями. Они провели рекогносцировку местности и создали карту территории.

Ранее оперативный штаба Краснодарского края подтвердил, что в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута. Нефтепродукты нашли и убрали во время утреннего мониторинга. Специалисты также очистили пляж в Джемете и обслужили полипропиленовые сети на защитном вале Центрального городского пляжа.