Волонтеры молодежных организаций присоединились к уборке мазута на Кубани

Более пяти тысяч человек задействовали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе. Среди них волонтеры акции «Мы вместе», участники «Движения Первых», «Молодой гвардии Единой России» и Народного фронта, сообщила пресс-служба Росмолодежи.

«Добровольцы присоединились к ликвидации последствий нефтяных загрязнений в Краснодарском крае», — отметили в сообщении.

По данным регионального МЧС, очистили более 10 километров береговой линии. Работы планируют продолжить и ночью.

В оперштабе Кубани уточнили, что на уборку пляжей отправили волонтеров из 20 муниципалитетов края. За день они полностью очистили от выброшенного мазута центральный пляж поселка Веселовка Темрюкского района.

Собранный в мешки песок с мазутом добровольцы вывозят на территорию предприятий по обезвреживанию и утилизации отходов.

Ранее при обследовании загрязненной территории после крушения танкеров в Керченском проливе сотрудники МЧС нашли новые участки разлива нефтепродуктов.