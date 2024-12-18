Новые участки разлива мазута нашли в Краснодарском крае

Зону сбора мазута в Краснодарском крае увеличили до 49 километров

При обследовании загрязненной территории после крушения танкеров в Керченском проливе были найдены новые участки разлива нефтепродуктов. В МЧС России сообщили, что зона загрязнения черноморского побережья мазутом достигла почти 50 километров.

«Зона проведения работ по расчистке увеличена до 49 километров береговой линии Темрюкского и Анапского районов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, до 70 километров было решено расширить маршрут патрулирования. Патрульные группы дежурят круглосуточно.

В общей сложности в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более тысячи человек и свыше 100 единиц техники. Кроме того, помощь оказывают волонтеры.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае собрали около 100 тонн нефтепродуктов, очистив более десяти километров береговой линии.