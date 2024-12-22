Больше всего мазута скопилось рядом с детским лагерем в Анапе

Пляж около лагеря «Планета» в Анапе стал самым загрязненным после разлива мазута

После разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров самым загрязненным участком берега в Анапе стал пляж рядом с детским лагерем «Планета». Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Место активных работ на самом загрязненном участке берега — пляж возле детского лагеря „Планета“ в Анапе», — отметили в сообщении.

В оперштабе заявили, что сотни волонтеров занимаются сбором грунта, загрязненного нефтепродуктами. Также в работе задействовали десятки тракторов и самосвалов. Специалисты стараются максимально оперативно убрать повторные выбросы мазута, чтобы их не замело песком.

По данным МЧС, площадь очищенного от мазута побережья Анапы выросла почти до 40 километров. Волонтеры увезли с побережья более 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Мазут в Черное море попал после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Оба судна получили повреждения во время шторма. В итоге ветер пригнал нефтепродукты к побережью Краснодарского края.