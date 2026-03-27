Воду на побережье Анапы назвали соответствующей нормам

Морская вода в районе пляжей Анапы, пострадавших от разлива мазута, пришла к гигиеническим нормам. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова привел ТАСС .

«При строгом соблюдении всех требований мы готовы разрешить использование пляжей Анапы для летнего рекреационного отдыха в грядущий сезон», — подчеркнула она.

При этом Роспотребнадзор продолжит контролировать состояние пляжа и воды. Рисков для других зон черноморского побережья, по словам Поповой, нет.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что пляжи Анапы и других населенных пунктов в районе Керченского пролива откроются для отдыхающих к 1 июня. По его словам, убрать удалось более 90% мазута, и в воде теперь снова можно купаться.