Водоемы и поля в помете. Челябинская птицефабрика отравила жизнь людям

Более тысячи южноуральцев страдают от экологического бедствия, вызванного местной птицефабрикой. Движение «Народный фронт» собирается обратиться в прокуратуру, чтобы та в судебном порядке разобралась с предприятием. Следующий шаг — подключать федеральные надзорные органы, рассказали представители движения 360.ru.

«Жители обращаются во все инстанции, к местным властям, в Министерство экологии, в прокуратуру не первый год, но реальные санкции для птицефабрики были, по сути, после проверки НФ. В районе 55 населенных пунктов, которые теоретически могут пострадать», — утонили в «Народном фронте».

Загрязнение водоемов и полей птичьим пометом опасно для экологии и здоровья. В помете содержатся патогены, вызывающие инфекции у людей и животных, отметили общественники. Это также вредит рыбе в водоемах и урожаю на полях.

В «Народном фронте» отметили, что жители села Архангельского сняли кадры у реки Биргильды. Воду почти полностью скрыли тина и грязь. Несмотря на это, некоторые люди в ней купаются. В Челябинской области начало июня выдалось жарким, а других мест для отдыха у сельчан нет. Биргильда — единственный доступный водоем.

Недалеко находится село Пустозерово, жители которого давно жалуются на полчища мух. Насекомые прилетают с местных полей, где много отходов животноводства.

В обоих случаях жители обвиняют местную птицефабрику. «Народный фронт» уже доказал ее вину. После проверки предприятие оштрафовали. Прокуратура выдала «Чебаркульской птице» предписание за неправильное обращение с отходами и загрязнение почвы.

Ранее в Мытищах местные жители в соцсетях пожаловались на загрязнение и обмеление реки Мерянки. Они обвинили в этом мигрантов из двух хостелов, которые сливали неочищенные стоки, а также владельца автосервиса, который выбрасывал токсичные отходы. СК возбудил уголовное дело.