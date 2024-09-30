СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения реки Мерянки в Мытищах

В Мытищах из-за сброса неизвестных веществ пострадала река Мерянка у поселка Виноградово. Администрация зафиксировала загрязнение и обратилась в компетентные органы. Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела.

Местные жители пожаловались в соцсетях на загрязнение и обмеление Мерянки. Они обвинили в этом мигрантов — постояльцев двух хостелов, которые сбрасывали неочищенные канализационные отходы, а также владельца автосервиса, сливавшего токсичные вещества. Береговую линию, по мнению жителей, разрушил хозяин частной точки разборки автомобилей, устроивший самозахват муниципальной территории.

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело. Председатель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования.

Администрация городского округа Мытищи сообщила, что выезжала 24 сентября по жалобам жителей и зафиксировала слив в реку неизвестных веществ. Власти сообщат о нарушениях в Росприроднадзор и Мытищинскую городскую прокуратуру.

В поселке Птицефабрики сброс отходов зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Владельца автомобиля, который привез мусор, оштрафовали.