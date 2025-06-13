Внезапная магнитная буря накрыла Землю

На Земле началась магнитная буря средней силы, которую раньше не предсказывали. Ожидается, что в течение дня она может усилиться, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Земле, начиная с 23:00 по Москве, зарегистрирована и по состоянию на 04:00 не прекращается магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3. Продолжительность события составляет на данный момент уже около пяти часов», — написали в Telegram-канале лаборатории.

Причины бури пока неясны. В последние часы приборы фиксировали увеличение плотности плазмы и магнитной индукции в солнечном ветре, который окружает Землю. Однако скорость плазмы, главный показатель приближения к Земле выбросов массы из корональной дыры, осталась прежней. В геомагнитном прогнозе это событие также не предсказывалось.

«Продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно: события, как уже отмечено, не было в прогнозе, а, кроме того, речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке», — подчеркнули специалисты.

Планета вступает в период сложной геомагнитной обстановки, который продлится два-три дня. В это время будут сильные колебания геомагнитных индексов. В мае 2025 года, когда Земля проходила через аналогичную магнитную аномалию, пиковые значения бурь достигли уровня G2-G3.

Магнитные бури особенно опасны для метеозависимых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Однако они могут повлиять и на здоровых, поэтому важно следовать простым рекомендациям: не нагружать себя психоэмоционально, физически, рассказал терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.