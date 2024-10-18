Власти России запретили три вида ПЭТ-упаковки

Правительство России утвердило перечень продукции, запрещенной к производству. В него вошли три вида упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Документ разместили на официальном сайте публикования правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно ему, в России нельзя будет производить и использовать ПЭТ-бутылки для пищевых продуктов за некоторым исключением. Также под запрет попали многослойные ПЭТ-бутылки и ПЭТ-упаковки с этикетками из поливинилхлорида.

В правительстве считают, что это поможет сократить количество неутилизируемой тары, что снизит нагрузку на полигоны и уменьшит негативное воздействие на окружающую среду.

Правительство определило список товаров с обязательным использованием вторсырья с 2025 года. В него попали цемент, почвогрунт, кирпичи, покрытия из резиновой крошки и ряд других товаров.