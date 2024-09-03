Определены товары с обязательным использованием вторсырья с 2025 года

С 1 января 2025 года использование вторичного сырья станет обязательным при производстве цемента, почвогрунтов, кирпичей, покрытий из резиновой крошки и отдельных видов технических изделий из резины, а также гранул и брикетов из дерева, древесно-стружечных плит.

Также применять вторичное сырье придется при изготовлении коробок из гофрокартона, мешков и сумок из полиэтилена, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ, за исключением производства потребительской упаковки для пищевой продукции. Перечень товаров утвержден распоряжением № 2330-р за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Также определен перечень видов работ и услуг, которые выполняются с обязательным использованием вторсырья.

«Вторсырье — продукция, получаемая из отходов и пригодная для производства другой продукции. Вовлечение вторичного сырья является ключевым звеном в экономике замкнутого цикла. Распоряжение № 2330-р принято в реализацию Федерального закона от 14 июля 2022 года № 268-ФЗ, так называемого закона о вторичных ресурсах, и вступает в силу с 1 января 2025 года. В распоряжении определена конкретная доля вторичного сырья в составе итоговой продукции, то есть процент массы вторичного сырья от общей массы готовой продукции. Новое требование направлено на повышение уровня вовлечения вторичного сырья в производстве», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

В частности, доля вторсырья при производстве цемента составит 6%, почвогрунтов — 10%, кирпичей — 10%, покрытий резиновой крошки и технических резиновых изделий — 80%, гранул и брикетов из дерева — 95% и 98% соответственно. Для производства коробок из гофрокартона доля вторичного сырья составит 30%, для упаковочных изделий полиэтилена придется применить не менее 5% вторички, а в случае изготовления тары из ПЭТ — 8%.

Химические мелиоранты, применяемые при фосфоритовании и гипсовании почв, должны производиться полностью из вторсырья, при условии, что расстояние до места производства мелиорантов на основе природного материала (минерала) составляет не более 30 километров по дорогам общего пользования.

Распоряжением также определен перечень видов работ и услуг, при оказании которых использование вторичного сырья также станет обязательным. Это коснется дорожного строительства, где минимальная доля вторсырья от общего количества используемого сырья должна будет составлять 5%. Аналогичный показатель установлен для работ по ликвидации и консервации горных выработок.

По 10% вторсырья обязали использовать при химической мелиорации земель путем фосфоритования и гипсования почв, при рекультивации земель с использованием фосфогипса в случае, если требуется осуществление фосфоритования и гипсования почв.

Принятое распоряжение № 2330-р направлено на достижение показателя по вовлечению в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Распоряжение также обязывает Минпромторг России ежегодно, начиная с 2025 года, не позднее 1 сентября, представлять в Правительство Российской Федерации согласованные заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения по актуализации перечней.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 национальной цели развития Российской Федерации необходимо достичь показателя по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.