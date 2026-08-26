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    Власти Амурской области сделали заявление об экологии после пожара на АГХК

    Орлов: экологической угрозы населению после пожара на Амурском ГХК нет

    ГУ МЧС России по Амурской области
    Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

    Экологической угрозы после пожара на Амурском газохимическом комплексе для населения нет. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

    «Экологической угрозы населению нет. Роспотребнадзор проводит лабораторный контроль воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено», — написал он.

    Губернатор добавил, что на площадке сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Очаги возгорания ликвидировали, специалисты проводят контролируемое выжигание остатков технических газов.

    По последним данным, пожар привел к гибели семи сотрудников, еще девять человек числятся пропавшими без вести. Различные травмы получили 152 человека.

    Следственные органы также расследуют дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.