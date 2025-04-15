Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян во второй половине апреля

В центре европейской части России апрельская погода соответствовала климатической норме лишь в понедельник, 14 апреля, в остальные дни температуры колебались между майскими и мартовскими значениями. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в ближайшие дни ожидается потепление до июньских показателей.

«В принципе, в апреле в этом году нет апрельской погоды. 14 апреля — это единственный день, когда погода соответствовала климатической норме», — пояснил Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что в начале месяца регион столкнулся с аномально теплой для этого времени года погодой, характерной скорее для начала мая, после чего последовало похолодание до мартовских температур.

Вильфанд добавил, что со вторника погода вновь станет майской, а со среды ожидается июньская температура около 20 градусов, которая к концу недели может достичь +20...+25 градусов.

По его словам, к предстоящему потеплению приведут два основных фактора: интенсивный прогрев от солнца при минимальной облачности и перенос теплых воздушных масс.

Ранее сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в воскресенье, 13 апреля, температура воздуха в Алтайском крае достигла отметки +31 градус. Это на 12-15 градусов выше климатической нормы региона.