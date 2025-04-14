Синоптик Шувалов рассказал о рекордной жаре на юге Сибири

В воскресенье, 13 апреля, температура воздуха достигла отметки +31 градус в Алтайском крае. Это на 12-15 градусов выше климатической нормы региона, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с ИА НСН.

«Установлены новые температурные рекорды, которые составили почти 30, а местами и более 30 градусов», — отметил специалист.

Причиной резкого изменения погоды этой весной стали столкновения контрастных атмосферных фронтов, вызвавшие аномально высокие температуры. Жителей Москвы удивили необычные погодные условия после теплой зимы: столица покрылась снегом, сменившимся быстрым потеплением.

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