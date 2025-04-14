Синоптик Шувалов рассказал о рекордной жаре на юге Сибири

В воскресенье, 13 апреля, температура воздуха достигла отметки +31 градус в Алтайском крае. Это на 12-15 градусов выше климатической нормы региона, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с ИА НСН.