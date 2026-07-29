Вильфанд предупредил о росте опасных явлений из-за климатических изменений

Изменение климата сопровождается заметным ростом числа опасных явлений в стране, для своевременной локализации и снижения их последствий необходимо продолжать активно развивать системы раннего оповещения. Такое мнение выразил заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости» .

По словам эксперта, средняя температура января в России за последние 30 лет выросла более чем на три градуса — таких показателей не фиксировали за весь период метеонаблюдений.

«Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений, их повторяемостью», — сказал он.

Эксперт отметил, что совершенствование систем раннего оповещения об опасных явлениях остается приоритетным направлением гидрометеорологии в условиях климатических изменений. Такие системы дают возможность более эффективно локализовать угрозы и снижать их последствия.