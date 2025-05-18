Видеоловушка поймала зевающего леопарда в приморском нацпарке

Зевающий леопард попался на видеоловушку в национальном парке в Приморском крае. Кадры показала дирекция заповедника «Земля леопарда» в Telegram-канале .

«Когда-нибудь видели, как зевают дальневосточные леопарды? Тогда эти кадры для вас», — подписали в комментарии к посту.

В дирекции не исключили, что большой кот присел отдохнуть, — впереди у него должна была быть активная ночь. С наступлением темноты семейство кошачьих выходит на охоту.

Ранее в дикую природу Дальнего Востока выпустили двух тигров — брата и сестру. Самку отловили в феврале в районе Дальнереченска, а ее брата — в поселке Эбергард. Самец пытался охотиться на домашних животных.