Видеоловушка поймала зевающего леопарда в приморском нацпарке

Зевающий леопард попался на видеоловушку в национальном парке в Приморском крае. Кадры показала дирекция заповедника «Земля леопарда» в Telegram-канале.
«Когда-нибудь видели, как зевают дальневосточные леопарды? Тогда эти кадры для вас», — подписали в комментарии к посту.
В дирекции не исключили, что большой кот присел отдохнуть, — впереди у него должна была быть активная ночь. С наступлением темноты семейство кошачьих выходит на охоту.
Ранее в дикую природу Дальнего Востока выпустили двух тигров — брата и сестру. Самку отловили в феврале в районе Дальнереченска, а ее брата — в поселке Эбергард. Самец пытался охотиться на домашних животных.
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