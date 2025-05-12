Двоих молодых тигров выпустили на волю на Дальнем Востоке

Двоих тигров — брата и сестру — выпустили в дикую природу Дальнего Востока после реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе центра «Тигр».

Тигрицу отловили в феврале в районе Дальнереченска. Ей было полтора года, а вес составлял 74 килограмма, что незначительно ниже нормы. Ее брата поймали в декабре в поселке Эбергард, когда он пытался охотиться на домашних животных.

За время реабилитации звери набрали вес и продемонстрировали, что отлично умеют охотиться. Их отправили на волю вдалеке от мест жительства человека.

«Надеемся, что проживут долгую и сытую жизнь в дикой природе. Благодарим каждого из вас за участие в судьбе этих прекрасных животных!» — написали в центре.

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