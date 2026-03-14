Версия трещит по швам: миф о пьяных птицах опровергли

Легенда о том, что птицы пьянеют от перебродивших ягод весной, не соответствует действительности. Об этом РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П. Г. Демидова Александр Русинов.

По его словам, люди часто находят свиристелей, дроздов и снегирей лежащими в полубессознательном состоянии на улицах и думают, что те объелись забродивших ягод.

«Для начала брожения ягоды должны сперва замерзнуть, а потом долгое время находиться при положительных температурах. Поскольку мы говорим о зимующих птицах, стандартно питающихся ягодами, то их организм страхуется от возможного опьянения и способен быстро переработать поступающий в организм спирт», — подчеркнул биолог.

А снегири и вовсе едят только семена, оставляя мякоть.

«Версия пьяных птиц трещит по швам», — резюмировал Русинов.

Причины гибели пернатых могут быть другими: болезни, травмы или переохлаждение.