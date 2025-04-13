13 апреля 2025 14:40 Забродившие ягоды отправили птиц в нокаут. Главные «алкоголики» — свиристели Орнитолог Мишин: 4-5 забродивших ягод для птицы как ведро алкоголя для человека 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Москва

С весной в России начался сезон «птичьего алкоголизма»: свиристели, снегири и другие пернатые объедаются забродившими ягодами и падают на землю, становясь легкой добычей для мелких городских хищников. Как правильно помочь крылатым «пьянчугам», разбирался 360.ru.

Какие птицы чаще всего пьянеют из-за ягод Шатающиеся, дезориентированные или спящие на тротуарах и газонах птицы — явление сезонное, отметил в беседе с 360.ru орнитолог парка «Сокольники» Вадим Мишин. Подвержены ему пернатые, которые любят ягоды, в том числе и перезимовавшие на ветке. «Эти ягоды с оттепелью зачастую бродят, и, наевшись их, птицы впадают в банальное опьянение. Причем оно бывает очень сильным, вплоть до потери ориентации — они просто валяются как мертвые, не подавая признаков жизни», — рассказал специалист. Мишин обратил внимание, что особенно грешат подобным свиристели.

Интересно Свиристели — главные «алкоголики» среди пернатых, питаются большими группами и часто объедаются забродившими ягодами. Любят перезревшие плоды и дрозды (рябинники, черные дрозды). Снегири — реже, но тоже могут переесть ферментированных ягод. Свиристели — главные «алкоголики» среди пернатых, питаются большими группами и часто объедаются забродившими ягодами. Любят перезревшие плоды и дрозды (рябинники, черные дрозды). Снегири — реже, но тоже могут переесть ферментированных ягод.

В таком состоянии птица становится совершенно беспомощной. На то, чтобы прийти в себя, по словам орнитолога, ей потребуется около суток: у пернатых метаболизм быстрее, чем у человека, обменные процессы идут довольно быстро.

Степень опьянения — поражающий эффект на нервную систему — тоже сильнее. Представьте себе дозировку, скажем, 4-5 таких забродивших ягод по объему к массе тела: это то же самое, что человеку выпить ведро алкоголя. Вадим Мишин орнитолог

Алкогольное отравление у птиц, заметил собеседник 360.ru, тоже значительно сильнее, чем у человека.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Какие ягоды вызывают опьянение у птиц Птицы предпочитают мягкие и сладкие плоды, которые легко бродят. Главным «алкогольным» продуктом для свиристелей служит рябина, также киснут боярышник, калина, шиповник и оставшиеся на ветках до морозов яблоки, вишня и виноград.

Интересно При брожении сахар превращается в этанол (до 3-4%), и птицы, наевшись таких ягод, теряют координацию, врезаются в стены, засыпают на земле. При брожении сахар превращается в этанол (до 3-4%), и птицы, наевшись таких ягод, теряют координацию, врезаются в стены, засыпают на земле.

В небольших количествах печень пернатых справится с алкоголем. Если птица переела «пьяных» ягод, то может погибнуть от переохлаждения, уснув на холодной земле или снегу, становится легкой добычей для кошек и других хищников и разбивается о стекла и заборы из-за потери ориентации.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Как помочь пьяным птицам Желающим помочь наевшимся забродивших плодов пернатым Мишин посоветовал перенести птицу в безопасное место. «Если птица валяется на дороге, это самое опасное место — там могут ее задавить. Может [съесть] любой хищник — она видна. Те же вороны заклюют, кошки, лисы, собаки», — пояснил он. В Москве, сказал орнитолог, люди часто забирают опьяневших птиц на балкон. Это неплохо, особенно если он не застеклен — пернатый «алкоголик» выспится и улетит.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вести себя с птицами стоит аккуратно и без необходимости в руки все же не брать: из-за стресса их состояние может усугубиться. Все закончится хорошо, если следовать нехитрым правилам:

если птица в опасности, тихо перенесите ее в тихое место, посадите, если есть такая возможность, на ветку (в тепле алкоголь выветрится быстрее);

не поите водой — есть риск того, что опьянение только усилится;

не давайте сорбенты (как раз из-за отличия метаболизма птиц от человеческого). Предотвратить птичий «птичий алкоголизм» можно, если собирать подгнившие плоды под деревьями, вешать кормушки с сушеными ягодами и сажать небродящие — например, иргу, кизил или барбарис.