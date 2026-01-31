Венецианскую лагуну захватили желеобразные существа с исчезающим анусом

Из-за потепления климата в Венецианской лагуне размножилось одно из самых опасных инвазивных морских существ. Бородавчатый гребневик угрожает хрупкой экосистеме и рыболовству, так как поедает икру, сообщил Daily Mail .

Желеобразные морские организмы Mnemiopsis leidyi, похожие на медуз, попали в Адриатическое море из западной части Атлантического океана с балластной водой грузовых судов. Теплая и умеренно соленая вода оказалась идеальной для размножения гребневика.

«Продолжающиеся изменения климата могут создать все более благоприятные условия для этого гребневика, потенциально увеличивая его численность в больших скоплениях и, следовательно, повышая риск воздействия на всю экосистему лагуны», — заявили ученые из Падуанского университета и Национального института океанографии и прикладной геофизики Италии.

Эти существа колонизировали обширные территории и поставили адриатическую рыболовную отрасль, оборот которой исчисляется миллиардами евро, в тяжелое положение. Гребневики не только забивают сети, но и поедают собственное потомство, икру и мальков. Они входят в топ-100 опаснейших инвазивных морских существ и отличаются пугающим строением — анальное отверстие морского грецкого ореха появляется только на время дефекации.

