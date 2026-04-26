В Туапсе убрали более 2,5 тысячи кубометров нефтепродуктов из реки и с побережья Черного моря. Об этом сообщил сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко .

К ликвидации последствий привлекли 132 человека и 26 единиц техники. Загрязнение убирают по течению реки Туапсе, в акватории и на берегу.

Как ранее сообщил Бойко, нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры и вывозят на территорию морского терминала и НПЗ для утилизации. Работы идут в рамках режима ЧС, который ввели 16 апреля после первого возгорания на терминале из-за атаки БПЛА.

В ночь на 20 апреля Туапсе вновь атаковали беспилотники. В морском порту произошло возгорание, обломки дрона повредили остекление в нескольких зданиях и газовую трубу. Из-за пожара зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в нескольких районах города.