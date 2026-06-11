Сахалинские спасатели придут на помощь к мурманскому киту

Сахалинская группа реагирования «Друзья океана» в ближайшее время отправится в Мурманскую область на помощь запутавшемуся в веревках киту. Об этом РИА «Новости» сообщил глава компании Вячеслав Козлов.

«Если хотим, чтобы кит жил, надо заниматься. Завтра вечером выезжаем с Сахалина. Мы единственная команда, аттестованная на такие операции международной китобойной комиссией», — рассказал Козлов.

На прошлой неделе возле Териберки очевидцы заметили запутавшегося в веревках горбатого краснокнижного кита. Волонтеры в ночь на четверг обнаружили животное у острова Кильдин, сделали видео и фотографии, которые отправили специалистам для оценки шансов на спасение.

Весной в Черном море начали чаще находить все больше мертвых дельфинов. Только за март их количество превысило 130 особей. Наиболее вероятной причиной гибели посчитали случайное попадание в рыболовные сети.