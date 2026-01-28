В среду в Москве ожидают новый рекорд по высоте сугробов

В среду в Москве могут зафиксировать новый рекорд по осадкам. Об этом в телеграм-канале сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, пока рекорд по осадкам принадлежит 1977 году, когда за сутки выпало 10 миллиметров. В период снегопада за 36 часов на ВДНХ уже выпал 21 миллиметр осадков, что составляет 40% от месячной нормы.

«Днем в среду снег продолжится, накопленная сумма осадков за 27–28 января достигнет 50% от нормы января», — отметила метеоролог.

Позднякова добавила, что в Москве и области в ночь на 28 января снег достиг категории «сильный». Наибольшее количество осадков зафиксировали в Волоколамске — 10 миллиметров. На ВДНХ в столице сумма осадков составила восемь миллиметров, что на 0,4 миллиметра меньше рекорда дня.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что в среду в российской столице сохранится облачная погода и похолодает до -9 градусов.