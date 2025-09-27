В Ростовской области из-за гибели урожая ввели режим ЧС федерального характера

В Ростовской области из-за массовой гибели урожая режиму ЧС присвоили статус федерального характера. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь, слова которого привела пресс-служба областного правительства.

«Обсуждал эту непростую ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером, главой Минсельхоза России. Было наше обращение в правительство. Везде находим поддержку», — сказал губернатор.

По информации властей, из-за аномальной погоды в регионе в нынешнем году пострадали или погибли около миллиона гектаров посевов. В частности, в Цимлянском районе возвратные морозы и засуха привели к гибели седьмой их части.

Общий ущерб по области составил около четырех миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что подмосковные аграрии собрали более 500 тысяч тонн зерна с начала сезона. В регионе завершается уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур.