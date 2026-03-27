В России проснулись первые клещи

Роспотребнадзор: клещи проснулись на юге России, но их стало меньше

В России начался сезон клещей. Пока активность насекомых в три раза ниже, чем в прошлом году за тот же период, сообщила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева на пресс-конференции .

«В текущем году мы уже отмечаем начало активности клещей, но это в разы ниже, чем было в прошлом году на этот же период. В настоящее время случаи регистрируются в основном на юге Российской Федерации — это почти в три раза ниже показателей прошлого года», — рассказала специалист.

По словам Скударевой, активность сезона зависит от погоды. В среднем по стране клещи просыпаются в конце марта — начале апреля. Эксперт связала рост обращаемости с аномально теплой зимой, которая спровоцировала раннюю активность насекомых.

Клещи переносят вирусный энцефалит, Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку и другие заболевания.