В России хотят запретить упаковку для еды из полистирола

Минприроды разрабатывает проект о запрете упаковки из полистирола для пищевой продукции. Об этом ТАСС заявил замглавы ведомства Денис Буцаев.

Упаковку из полистирола планируют заменять картонной.

«В первую очередь следует запрещать то, что мы не можем переработать совсем. Например, полистирол», — подчеркнул замминистра.

По словам Буцаева, в России ограничения в первую очередь коснутся упаковки для яиц из вспененного полистирола. Это произойдет после подтверждения технологической возможности замены.

Ранее зампред общественного совета Минприроды Руслан Губайдуллин отметил, что полностью оказаться от пластика пока нельзя. По его словам, если запретить использовать этот материал, увеличится количество других отходов.

Представитель ведомства добавил, что даже биоразлагаемые пакеты наносят большой урон окружающей среде, так как они распадаются на мелкие частицы пластика.