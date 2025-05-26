Эксперт Минприроды Губайдуллин назвал невозможным полный отказ от пластика

Зампред общественного совета Минприроды РФ Руслан Губайдуллин в эфире радиостанции Sputnik заявил, что полный запрет на использование пластика невозможен.
По словам эксперта, отказ от этого материала приведет к увеличению количества других видов отходов.
Главным минусом пластика специалист назвал его избыток. Однако основное препятствие для сокращения отходов — маркетинговые псевдоэкологичные решения, такие как «биоразлагаемые пакеты». Как пояснил Губайдуллин, подобная упаковка разрушается на мелкие частицы пластика, усиливая негативное воздействие на окружающую среду и исключая возможность переработки.
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